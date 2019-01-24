ASUS ROG Strix XG49VQ порадует диагональю

Официально представлен игровой монитор ASUS ROG Strix XG49VQ, который способен удовлетворить запросы заядлых геймеров, ценящих погружение в виртуальный мир. Дело в том, что у данной модели диагональ составляет 49 дюймов, но не стоит сразу пугаться. На самом деле это, фактически, два монитора с диагональю 27 дюймов, которые поставили рядом. Получается более широкий формат и можно с удовольствием смотреть фильмы или играть в какие-то игры, которые этот формат поддерживают. Тогда погружение действительно более глубокое — получаешь настоящее удовольствие от того, что происходит на экране. Стоимость новинки пока что никто не называет, но это явно будет дорогая игрушка, ведь столько дюймов и игровых фишек у бюджетных моделей нет.