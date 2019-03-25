ASUS ROG Swift PG278QE для геймеров

В последнее время производители, особенно известные компании, выпускают очень много классных игровых мониторов, у которы характеристики совершенно не игровые. Чего только стоят модели мониторов с громадной диагональю на 49 дюймов и странным разрешением, которое никак не подходит для игр. Тем не менее, есть и те продукты, которые создаются для настоящих геймеров. И монитор ASUS ROG Swift PG278QE является ярким примером того, что можно делать классные решения в стильном корпусе, которые будут отвечать всем требованиям игрока. Здесь вам и диагональ дисплея в 27 дюймов, и 1 мс время отклика матрицы, и 165 Гц частота обновления. То есть, все топовые необходимые элементы для заядлого геймера здесь есть, нужно лишь заказать и все.