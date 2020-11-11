ASUS ROG представила клавиатуру Strix Scope RX

Компания ASUS Republic of Gamers (ROG) сегодня анонсировала выход ROG Strix Scope RX, первой игровой клавиатуры с красными оптическими механическими переключателями ROG RX, которые обеспечивают геймерам практически моментальное срабатывание, а специальный стабилизационный механизм устраняет их дрожание при нажатии, сверхбыстрый отклик в 1 миллисекунду и со сроком службы до 100 миллионов нажатий.

При разработке Strix Scope RX команда ROG R&D изучила стиль игры многих FPS игроков и спроектировала клавишу Ctrl, которая в два раза шире, чем у обычных клавиатур, что упрощает доступ для её нажатия. Кроме того, клавиатура предлагает сквозной порт USB 2.0 для мыши или флешки, а также для зарядки мобильных устройств. ROG Strix Scope RX обеспечивает лучшую в отрасли защиту от пыли и влаги IP56, поэтому он надежно защищен от случайно пролитой жидкости. Прочная верхняя пластина из алюминиевого сплава обеспечивает конструктивную жесткость, обеспечивая геймеров длительной и надежной работой.

ROG Strix Scope RX будет доступна в первом квартале 2021 года по рекомендованной цене 139 евро.

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