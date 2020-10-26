ASUS RX 6800 XT слили в сеть

Мы уже давно привыкли к тому, что большинство современных смартфонов и планшетов сливают в сеть задолго до официального релиза или хотя бы анонса, но на рынке видеокарт раньше такого не было. Обычно производителям удавалось сохранять карты в тайне, чтобы потом привлечь внимание аудитории действительно крутым дизайном или привлекательными характеристиками. Теперь вот ситуация изменилась — видеокарту ASUS RX 6800 XT слили в сеть практически полностью. Например, инсайдер заявляет, что у видеокарты графическое ядро вполне реально разогнать до 2,5 гигагерц, что немыслимо по современным меркам, плюс нужно понимать, что производитель делает ставку именно на мощность, а значит, потребление энергии у видеокарты тоже будет приличное.

Комментарии и отзывы ASUS RX 6800 XT
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