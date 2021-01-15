ASUS TUF Gaming Dash F15 (FX516) - игровой ноутбук с GeForce RTX 3070

ASUS продемонстрировала игровой ноутбук серии TUF Gaming. ASUS TUF Gaming Dash F15 (FX516) предлагает отличное соотношение цена - производительность, а также стабильную работу и надежность.

Ноутбук оснащен процессором Intel Tiger Lake H вплоть до i7 и видеокартой RTX 3070. Такая связка обеспечивает высокий FPS в играх.

ASUS TUF Gaming Dash F15 (FX516) получил 15,6 дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD, время отклика составляет 3 мс, а частота обновления 240 Гц. Будет доступен вариант до 32 Гб ОЗУ. Ноутбук комплектуется 1 ТБ NVMe PCIe SSD-накопителем.

Новинка имеет стильный дизайн при толщине 19,9 мм и весе 2,1 кг. TUF Gaming Dash F15 (FX516) предлагает следующие разъемы: HDMI, Displayport 1.4 с Thunderbolt 4, три порта USB 3.1, один порт USB 3.1 Type-C, аудиоразъем, один разъем RJ45.

TUF Gaming Dash F15 (FX516) оснащен технологией Dolby Atmos. AI Noise Cancellation сохраняет исходное качество голоса в большей степени. Ноутбук поддерживает зарядное устройство PD типа C мощностью 100 Вт + Thunderbolt 4.

Производитель улучшил систему охлаждения ноутбука, а значит вас не будет беспокоить проблемы с перегревом. Беспроводное соединение Wi-Fi 6 AX обеспечивает высокую скорость в сети.

Комментарии и отзывы ASUS TUF Gaming Dash F15 (FX516)
Обзоры:
Обзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работыОбзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работы
Обзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMDОбзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMD
Обзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкойОбзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкой
Новости:
Обновленный ноутбук ASUS VivoBook S14 (S435) оснащен графикой Intel Iris Xe

Компания ASUS представила на выставке CES 2021 обновленный ноутбук VivoBook S14 (S435). Как и предыдущее ...
Huawei Qingyun L410 получит SoC Kirin 990

В сети появилось фото упаковки ноутбука Huawei Qingyun L410, который будет построен на фирменной платформ...
Представлен 8-дюймовый ноутбук NEC LAVIE MINI

Компании Lenovo и NEC представили очень необычный ноутбук LAVIE MINI, который может выполнять функцию игр...
Обзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждения с двумя вентиляторамиОбзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждения с двумя вентиляторами
Обзор HAIER HG-701. Продуманный электрогриль для любых блюдОбзор HAIER HG-701. Продуманный электрогриль для любых блюд
Лучшие умные часы. HUAWEI Watch FitЛучшие умные часы. HUAWEI Watch Fit
Обзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблокаОбзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблока
Обзор Roadgid CityGo 3 Wi-Fi, 2 камеры. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Roadgid CityGo 3 Wi-Fi, 2 камеры. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информатором
3D-карта NVIDIA GeForce RTX 3060 получил...
3D-карта NVIDIA GeForce RTX 3060 получилКомпания NVIDIA анонсировала видеокарту GeForce RTX 3060, которая оценена в 330 долларов. Это делает её с...
Обзор Mibro Air. Недорогие умные часы с ...
Обзор Mibro Air. Недорогие умные часы с Сегодня стартовали продажи умных часов Mibro Air, созданных в альянсе с компанией Xiaomi. Это недорогие у...
Опубликованы новые фото и видео, снятые ...
Опубликованы новые фото и видео, снятые Компания Xiaomi опубликовала новые фотографии и видео, сделанные на основную камеру новенького флагмана M...
Гибкий смартфон Samsung W21 5G оценен в ...
Гибкий смартфон Samsung W21 5G оценен в Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов премиальной моделью W21 5G, которая немного от...
Появились подробные характеристики проце...
Появились подробные характеристики процеIntel в первом квартале 2021 года выпустит процессоры Intel Core S-серии 11-го поколения предназначенных ...
Обзор Bridge Constructor: The Walking De...
Обзор Bridge Constructor: The Walking DeЧто будет, если совместить сюжетную линию популярного сериала про зомби, пошаговую стратегию и симулятор ...
Razer Kaira Pro работает с консолями и с...
Razer Kaira Pro работает с консолями и сДовольно часто производители игровой периферии радуют потенциальных покупателей достаточно продвинутыми р...
Forza Horizon 5 выйдет в 2021 году...
Forza Horizon 5 выйдет в 2021 годуСерия Forza - самая известная франшиза разработчиков Xbox. Playground Games собирается выпустить Forza Ho...
Обзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспро...
Обзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспроНа фоне преимуществ беспроводных пылесосов в виде удобства эксплуатации, возможности использования вне до...
Honor V40 Pro получит двойную фронтальну...
Honor V40 Pro получит двойную фронтальнуСетевые источники поделились подробностями о смартфонах Honor V40, выход которых ожидается уже в середине...
OPPO Reno 5 протестировали в Geekbench...
OPPO Reno 5 протестировали в GeekbenchВ базе данный популярного бенчмарка Geekbench засветились два смартфона из серии OPPO Reno 5, которые пос...
Смартфон IQOO 7 получит Hi-Res стереодин...
Смартфон IQOO 7 получит Hi-Res стереодинКомпания Vivo поделилась очередной порцией подробностей о смартфоне IQOO 7, официальный релиз которого ож...
Обзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватностиОбзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватности
Обзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнская плата для процессоров Intel Cascade LakeОбзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнская плата для процессоров Intel Cascade Lake
Обзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задачОбзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задач
Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6
Обзор Honor Hunter V700. Игровой ноутбук в грамотном исполненииОбзор Honor Hunter V700. Игровой ноутбук в грамотном исполнении
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor