ASUS TUF Gaming Dash F15 (FX516) - игровой ноутбук с GeForce RTX 3070

ASUS продемонстрировала игровой ноутбук серии TUF Gaming. ASUS TUF Gaming Dash F15 (FX516) предлагает отличное соотношение цена - производительность, а также стабильную работу и надежность.

Ноутбук оснащен процессором Intel Tiger Lake H вплоть до i7 и видеокартой RTX 3070. Такая связка обеспечивает высокий FPS в играх.

ASUS TUF Gaming Dash F15 (FX516) получил 15,6 дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD, время отклика составляет 3 мс, а частота обновления 240 Гц. Будет доступен вариант до 32 Гб ОЗУ. Ноутбук комплектуется 1 ТБ NVMe PCIe SSD-накопителем.

Новинка имеет стильный дизайн при толщине 19,9 мм и весе 2,1 кг. TUF Gaming Dash F15 (FX516) предлагает следующие разъемы: HDMI, Displayport 1.4 с Thunderbolt 4, три порта USB 3.1, один порт USB 3.1 Type-C, аудиоразъем, один разъем RJ45.

TUF Gaming Dash F15 (FX516) оснащен технологией Dolby Atmos. AI Noise Cancellation сохраняет исходное качество голоса в большей степени. Ноутбук поддерживает зарядное устройство PD типа C мощностью 100 Вт + Thunderbolt 4.

Производитель улучшил систему охлаждения ноутбука, а значит вас не будет беспокоить проблемы с перегревом. Беспроводное соединение Wi-Fi 6 AX обеспечивает высокую скорость в сети.