ASUS TUF Gaming VG27AQL1A для настоящих геймеров

Игровые мониторы в последнее время пользуются повышенным спросом среди геймеров, так как это действительно крутой продукт, который позволяет играть лучше, стрелять точнее и просто получать больше удовольствия от этого процесса. Сейчас в продажу выйдет новый монитор под названием ASUS TUF Gaming VG27AQL1A, который при диагонали 27 дюймов выглядит очень даже интересно. Разрешение высокое, время отклика низкое, частота смены кадров высокая. За свои деньги это одно из лучших решений, которое еще и выглядит довольно стильно, что в наше время большая редкость. Обычно производитель просто делает упор на подсветку, которая на самом деле ничего не дает. А вот тут придумали крутое решение в плане подставки и ножки. Выглядит круто.