ASUS VivoWatch BP приехали в Россию

Умные часы ASUS VivoWatch BP официально отправились в продажу на территории России. Данное устройство выгодно отличается от конкурентов продвинутой системой на основе искусственного интеллекта, который анализирует ваши показатели и дает рекомендации относительно того, как оставаться в тонусе. Пока что попробовать технологию у нас не получилось и говорить о ее преимуществах в реальной жизни довольно трудно. Но, продукт отлично подходит для тех, кто хочет следить за своим давлением и получать напоминания о продолжительности сна или ходьбе. Стоимость продукта на текущий момент составляет 13 тысяч рублей, что довольно дорого даже для рынка умных часов. С другой стороны, разработчики делают большую ставку именно на свою технологию анализа, может она того стоит.