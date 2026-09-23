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Часы Amazfit T-Rex Dual Solar оценены в 650 фунтов

Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов моделью T-Rex Dual Solar, которая может похвастаться первой в мире двухсторонней системой солнечной зарядки для смарт-часов с AMOLED-экраном. Зарядка осуществляется через дисплей и стеклокерамическую тыльную панель.

Новинку также оснастили батареей ёмкостью 660 мАч, временем автономной работы до 25 дней в обычном режиме или до 41 часа с работающим GPS, 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек, пиковой яркостью 3000 нит и защитным сапфировым стеклом, безелем и кнопками из титана Grade 5, средней частью из армированного полимера и тыльной панелью из титана Grade 5 и стеклокерамики, массой 69 граммов без ремешка, водонепроницаемостью уровня 10 ATM (до 100 метров), барометром, поддержкой цветных карт, двухдиапазонным GPS и шестью спутниковыми системами, антенной с круговой поляризацией, 180 спортивными режимами, датчиком BioTracker 6.0 PPG с конфигурацией 5PD + 2LED для постоянного мониторинга ЧСС, уровня кислорода в крови, стресса и измерения температуры кожи, бело-красным фонариком, микрофоном, динамиком и комплектным 26-мм силиконовым ремешком. Цена часов на дебютном британском рынке составила 650 фунтов стерлингов.

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