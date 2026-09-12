Часы Casio G-Shock Mudmaster GWG-B1000-1A3JF оценили в 865 долларов

Компания Casio объявила о выпуске защищенных часов Master of G-Shock Mudmaster GWG-B1000-1A3JF, которые выполнены в черной расцветке с зеленым полимерным ремешком. Новинка характеризуется корпусом из нержавеющей стали и армированной углеродным волокном смолы с габаритами 58,7:52,1:16,2 мм и массой 114 граммов, защитным сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, металлическим безелем, кнопками с цилиндрическими деталями из нержавеющей стали, водонепроницаемостью уровня 20 бар, тройным сенсором для измерения направления, высоты, атмосферного давления и температуры, поддержкой Bluetooth для соединения со смартфоном и работы различных функций в фирменном приложении, радиосинхронизацией времени MULTIBAND 6, подсветкой Super Illuminator, системой зарядки Tough Solar, автономностью до 24 месяцев в энергосберегающем режиме, автоматическим календарем, индикатором заряда, коррекцией положения стрелок и автоматическим переходом стрелок в сторону во время работы датчиков. Цена часов на дебютном японском рынке составила эквивалент 865 долларов.

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