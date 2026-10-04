Часы Lenovo Watch Fit 3 оценили в 30 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент умных часов моделью Watch Fit 3, которая уже доступна для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 30 долларов. Новинку оснастили 1,96-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 410:502 точки и изогнутым 2.5D-стеклом, корпусом с габаритами 47,3:9,8:9,9 мм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, поддержкой 50 спортивных режимов, возможностью отслеживания пульса в состоянии покоя, уровня насыщения крови кислородом и качества сна, поддержкой офлайн-платежей через WeChat и Alipay, возможностью принимать звонки управлять музыкой, батареей ёмкостью 390 мАч, а также временем автономной работы до 6 дней или до 9 дней в режиме энергосбережения.