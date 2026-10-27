Представлены смарт-часы Rogbid Model R5

Компания Rogbid объявила о выпуске смарт-часов Model R5, главной особенностью которых стал огромный 2,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 480:480 точек и узкими рамками. Новинка также характеризуется слотом для SIM-карты, поддержкой быстросъемных ремешков шириной 22 мм, креплением для ношения на шее, предустановленной операционной системой Android, 5-Мп камерой, поддержкой спутниковой навигации в нескольких системах, компасом, защитой от пыли и воды по стандарту IP67, 4-ядерным процессором Unisoc W527, круглосуточным отслеживанием показателей организма, анализом сна с рекомендациями и батареей ёмкостью 1350 мАч. Часы доступны для покупки на дебютном китайском рынке в черной и золотистой расцветках по эквивалентной цене в 120 долларов. В комплект поставки входят стальной и кожаный ремешки, а также цепочка для ношения на шее.