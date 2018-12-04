ASUS VivoWatch BP стали доступны в России за 12990₽

ASUS объявляет о начале продаж часов VivoWatch BP в России. Часы VivoWatch BP – это новое носимое электронное устройство, наделенное эксклюзивной технологией HealthAI для круглосуточного отслеживания тенденции изменения артериального давления и анализа состояния организма. Компактные и легкие, они сочетают в себе функциональность фитнес-трекера и «умных» часов.

Одной подзарядки аккумулятора хватит на 28 дней использования VivoWatch BP в стандартном режиме работы. При этом устройство не только отслеживает важные показатели организма, но и предлагает персональные рекомендации по поддержанию нормального уровня артериального давления и ведению здорового образа жизни.