ASUS Y406UA официально анонсирован

Официально представлен новый компактный ноутбук ASUS Y406UA, который при диагонали дисплея в 14 дюймов весит всего полтора килограмма. Это действительно крутое устройство, которое идеально подходит для активных пользователей — можно брать ноутбук с собой на работу, передвигаться по городу и не думать даже о том, что у вас болит спина или сумка давит в плече. Нет, устройство довольно легкое и компактное, его можно брать в любое путешествие, можно работать прямо в метро. Конечно, за такую легкость и компактность нужно заплатить деньги, но оно того явно стоит. Да и официальной стоимости пока что никто не назвал, так что рано говорить и сравнивать продукт с другими ноутбуками на рынке. Может это будет вполне доступная модель за пару сотен долларов.