ASUS ZenFone 5 привезли в Россию

На территорию России официально привезли смартфон ASUS ZenFone 5, который стоит очень хороших денег — 27990 рублей. Это шикарная цена для смартфона с огромным дисплеем, который занимает 90% фронтальной панели. Дело в том, что производитель пошел по пути современного дизайна и отказался от множества элементов на лицевой панели, из-за чего продукт получился более компактным при столь большом дисплее. Начинка здесь тоже неплохая, дизайн корпуса понравится тем, кто ценил компанию ASUS за самобытность и уникальность. Вообщем, для тех, кто не хочет покупать китайские смартфоны, это лучший вариант — низкая цена, высокая производительность и классный корпус. Больше требовать от современного смартфона я бы не стал. Теперь осталось только решить, какие аксессуары к нем докупить и можно идти в магазин.