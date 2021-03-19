ASUS ZenFone 8 Mini с OLED-дисплеем и частотой 120 Гц

По слухам компания ASUS работает над флагманскими телефонами серии ZenFone 8. Также выяснилось, что эти телефоны имеют кодовые названия "SAKE", "PICASSO" и "VODKA".

Ожидается, что модель ASUS SAKE дебютирует как ZenFone 8 Mini. Устройство получит такие характеристиками, как 5,92-дюймовый OLED-экран, который предлагает частоту обновления 120 Гц и разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей. Смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 888.

Новинка оснащена новой камерой с номером модели Sony IMX663 и 64-мегапиксельной камерой Sony IMX686.

Устройство "PICASSO" может быть телефоном ZenFone 8. Ожидается, что он будет поставляться с такими характеристиками, как 6,67-дюймовая OLED-панель с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 888. Для фотографии он может иметь систему с тройной камерой с разрешением 64 мегапикселя (Sony IMX686) + 12,2 мегапикселя (Sony IMX363) + телеобъектив на 8 мегапикселей (OmniVision) и 24-мегапиксельную (OV24B1Q) селфи-камеру.

Устройство "VODKA", которая имеет номер модели ASUS_Z5675KW / ASUS_I007D, к сожалению нет не какой информации. Ожидается, что он также будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем и процессором Snapdragon 888.

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