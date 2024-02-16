ASUS Zenfone 11 Ultra представят на MWC 2024

Совсем недавно флагманский смартфон Asus Zenfone 11 Ultra слили в сеть — пользователи увидели новый дизайн и множество характеристик гаджета, но были раскрыты не все детали. Сегодня новый смартфон, который пока что ещё не анонсировали официально, появился в базе данных Geekbench, подтверждая многие предположения о будущем релизе. Впрочем, ничего удивительного в этом нет — смартфон ASUS Zenfone 11 Ultra предлагает всё, что вы ожидаете от флагманского устройства. За основу производительности взят процессор Snapdragon 8 Gen 3, смартфон предоставляет до 16 гигабайт оперативной памяти и, возможно, Android 14 из коробки, учитывая, что большинство современных телефонов поставляются с последней версией Android.

И это отличные новости, потому что на протяжении длительного времени серия Zenfone от ASUS была выбором для тех, кто искал флагманский смартфон, который поместится в карман, ведь у конкурентов сейчас огромные «лопат», а это подходит далеко не всем на самом деле. Кроме того, есть данные, что ASUS Zenfone 11 Ultra будет официально представлен на выставке MWC 2024, но пока что это лишь предположение. С другой стороны, у производителя нет лучшей возможности, чтобы привлечь внимание к своему продукту нового поколения. Тем более, что ASUS достаточно длительное время не выпускала ничего нового на рынке смартфонов — многие уже просто забыли, что у производителя есть линейка флагманских смартфонов. Эту проблему можно будет устранить на огромном мероприятии.
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