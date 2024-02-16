ASUS Zenfone 11 Ultra представят на MWC 2024

И это отличные новости, потому что на протяжении длительного времени серия Zenfone от ASUS была выбором для тех, кто искал флагманский смартфон, который поместится в карман, ведь у конкурентов сейчас огромные «лопат», а это подходит далеко не всем на самом деле. Кроме того, есть данные, что ASUS Zenfone 11 Ultra будет официально представлен на выставке MWC 2024, но пока что это лишь предположение. С другой стороны, у производителя нет лучшей возможности, чтобы привлечь внимание к своему продукту нового поколения. Тем более, что ASUS достаточно длительное время не выпускала ничего нового на рынке смартфонов — многие уже просто забыли, что у производителя есть линейка флагманских смартфонов. Эту проблему можно будет устранить на огромном мероприятии.