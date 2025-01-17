ASUS Zenfone 12 Ultra протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования флагманского смартфона ASUS Zenfone 12 Ultra, который будет представлен уже в следующем месяце. Бенчмарк подтвердил наличие 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,3 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 15. Аппарат набрал 3036 и 9656 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Смартфону также приписывают 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой обновления до 185 Гц, тройную основную камеру с 50-Мп главным модулем, батарею ёмкостью 5800 мАч и поддержку 65-Вт быстрой проводной зарядки.

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