ASUS Zenfone 5 (2018) засветился на живом фото

2018-02-17, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASUS Zenfone 5 (2018) ; [136]
Сетевые источники поделились живым фото флагманского смартфона ASUS Zenfone 5 (2018), который еще не был представлен официально. Изображение подтверждает безрамочный дизайн и «бровь» в стиле iPhone X. Похожий дизайн демонстрировал и недавно опубликованный схематический рендер. Что до технических спецификаций, то пока известно об экране с соотношением сторон 18:9, процессоре Qualcomm и новой версии пользовательского интерфейса ASUS адаптированной к соответствующему дисплею. Официальный анонс ASUS Zenfone 5 ожидается на выставке MWC 2018, которая пройдет с 26 февраля по 1 марта в Барселоне.


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