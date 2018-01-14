ASUS Zenfone 5 Lite засветился в России

В России прошел сертификацию смартфон ASUS Zenfone 5 Lite. Характеристики устройства не указаны, но индекс раскрывает некоторые подробности – он у смартфона такой же, как и у модели Zenfone 3 Laser: ZC600KL. Предполагается, что речь идет о бюджетном устройстве с 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, процессором от Qualcomm и наличием поддержки LTE. Напомним, что в сентябре прошлого года глава ASUS Джерри Шен заявил, что из-за роста продаж смартфонов было решено поторопиться с выходом пятого поколения Zenfone. Анонс должен состояться уже в марте.