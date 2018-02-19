ASUS Zenfone 5 протестировали в AnTuTu

В базе данных бенчмарка AnTuTu появились технические характеристики и результаты тестирования смартфона ASUS Zenfone 5, который еще не был представлен официально. Если верить бенчмарку, аппарат получил дисплей с разрешением 2246:1080 пикселей, топовый процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти и операционную систему Android 8.0 Oreo. Результатом прогона стали 238 тыс. попугаев. Полные характеристики и все особенности новых смартфонов ASUS будут объявлены на выставке MWC 2018, которая стартует уже 26 февраля.