ASUS Zenfone 5Z с интересным дизайном

На MWC 2018 показали смартфон ASUS Zenfone 5Z и он оказался точно таким, как обещали инсайдеры. То есть, производитель анонсировал гаджет с выемкой сверху, которая точно копирует яблочный флагман, и которая существенно меняет внешний вид новинки. Да, смотрится это достаточно интересно и некоторые сценарии использования и правда крутые, но стоит понимать, что это флагман компании и он должен быть уникальным. Здесь же просто скопировали монобровь, немного изменили дизайн и все, можно продавать. Конечно, производительный процессор и прочие параметры выглядят привлекательно, но сказать, что новинка уделает конкурентов по рынку я не могу. Не всем эта бровь нравится, тем более в тех смартфонах, которые банально копируют этот элемент дизайна, тогда как Яблоко были вынуждены внести эту планку для датчиков.