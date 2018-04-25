ASUS Zenfone Max Pro M1 очень интересно выглядит

В сети появилась детальная информация о мобильном телефоне ASUS Zenfone Max Pro M1, который производитель анонсировал официально. Стоит сразу отметить, что смартфоны данного производителя в последнее время очень радуют — выглядят стильно, стоят недорого, а начинка и характеристики выглядят более чем достойно. Данный продукт тоже оказался весьма интересным — диагональ дисплея составляет 5,99 дюйма, разрешение достигает 2160 на 1080 точек, картинка яркая и сочная, можно с удовольствием играть в игры и получать от этого положительные эмоции. Плюс, что примечательно, на данной модели нет челки на передней панели, которая бы отнимала у вас часть дисплея. Это тоже важный момент, так как многих это дизайнерское решение бесит. Отличная новинка, которую вполне можно брать и пользоваться.