ASUS анонсировала игровой монитор VX279C Eye Care с портом USB Type-C

Дебютировал монитор ASUS VX279C Eye Care с 27-дюймовым экраном. Новинка подходит для использования развлечений и игр. Разрешение аппарата составляет 1920 на 1080 пикселей. Устройство обладает также контрастностью 1000:1 и временем отклика — 5 мс. Частота обновления равна 75 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. В мониторе реализована технология Adaptive Sync, повышающая плавность игрового процесса. Подставка позволяет регулировать угол наклона экрана. Предусмотрены интерфейсы HDMI, DisplayPort и симметричным портом USB Type-C.