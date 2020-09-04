ASUS анонсировала игровую клавиатуру ROG STRIX SCOPE RX с квадратным стержнем

На этой неделе компания ASUS представила игровую периферию. Игровая клавиатура ASUS ROG STRIX SCOPE RX разработана для шутеров от первого лица.

Клавиатура оснащена квадратным стержнем, который обеспечивает мгновенную активацию клавиши благодаря нулевой задержке. Срок службы клавиш до 100 миллионов нажатий.

ASUS ROG STRIX SCOPE RX имеет верхнюю крышку из алюминиевого сплава. Клавиатура защищена от воды и пыли благодаря сертификации IP56. Подсветка реализована по всей клавиатуре. ROG STRIX SCOPE RX предлагает расширенную клавишу "Ctrl" для приседания и другим командам. Настроить макросы, клавиши и просматривать игровую статистику можно с помощью ПО Armory Crate.

Стоимость клавиатуры не разглашается.