ASUS анонсировала механическую клавиатуру ROG Strix Scope Deluxe с RGB-подсветкой

Компания ASUS показала новую клавиатуру ROG Strix Scope Deluxe для пользователей, проводящих много времени за компьютерными играми. Механическая клавиатура оснащена RGB-подсветкой. Имеется упор для рук, благодаря которому значительно повышается комфорт во время продолжительных игровых сеансов. Сообщается, что функциональные клавиши могут использоваться для управления мультимедийным плеером: возможно переключение треков и изменение громкости. Предусмотрены функции Anti-Ghosting и n-Key Rollover, которые обеспечивают распознавание неограниченного количества одновременно нажатых кнопок. О старте продаж и стоимости устройства пока не сообщается.