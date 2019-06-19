ASUS анонсировала монитор Designo MX27UCS серии Eye Care с портом USB Type-C

Компания ASUS анонсировала монитор Designo MX27UCS с 27-дюймовым экраном и портом USB Type-C. Новинка оборудована разрешением 3840 на 2160 пикселей, контрастностью — 1300:1 и временем отклика в 5 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. В мониторе также имеются технологии Flicker-free и Low Blue Light помогают уменьшить нагрузку на глаза во время длительной работы. Подставка позволяет регулировать угол наклона дисплея в диапазоне 25 градусов. Предусмотрены два порта USB 3.1, интерфейсы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, а также стандартный 3,5-миллиметровый аудиоразъем. О стоимости монитора пока не сообщается.