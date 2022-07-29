ASUS анонсировала обновленные ноутбуки линейки ExpertBook B5

Компания ASUS анонсировала обновленные 13-дюймовые ноутбуки линейки ExpertBook B5.

ExpertBook B5 и ExpertBook B5 Flip разработаны с учетом максимальной портативности и гибкости. Модель B5 Flip оснащена стилусом. Новинки имеют стильный дизайн и обеспечивают высокую производительность благодаря процессорам Intel Core 12-го поколения с поддержкой vPro, а также шумоподавлению с помощью ИИ, поддержке RAID с двумя твердотельными накопителями, ASUS NumberPad 2.0 и ASUS ExpertWidget. Пользователям доступно до 40 ГБ ОЗУ, беспроводное подключение осуществляется с помощью модуля Intel WiFi 6E.

Обновленные ноутбуки ASUS ExpertBook B5 оснащены функциями защиты конфиденциальности. Вес ноутбуков составляет 1,1 кг, а толщина всего 16,9 мм. По словам производителя, ноутбуки гарантируют до 11 часов автономной работы.

Стоимость и доступность обновленных ноутбуков ExpertBook B5 и ExpertBook B5 Flip ASUS не раскрывает.
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