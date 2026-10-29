Apple повысила цену на MacBook Neo для студентов

Стоит напомнить, что при запуске в марте доступная цена была одним из главных преимуществ MacBook Neo. Однако со временем это преимущество постепенно сводится на нет, в основном из-за нехватки оперативной памяти и других компонентов. В июне Apple уже повысила обычную стартовую цену ноутбука до 699 долларов, а стоимость базовой конфигурации в образовательном магазине — до 599 долларов. Тогда же компания увеличила цены на iPad, которые также пользуются популярностью среди студентов, а заодно подорожала большая часть другой продукции Apple. По слухам, Apple готовит новую версию MacBook Neo, которая может получить увеличенный объём оперативной памяти. Вероятно, на момент релиза устройство будет более дорогим, чем текущая модель, опять же из-за памяти.