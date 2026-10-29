Apple повысила цену на MacBook Neo для студентов

Сегодня компания Apple официально повысила стартовую цену MacBook Neo в образовательном магазине для студентов на 150 долларов по сравнению с первоначальной стоимостью в 499 долларов — теперь ноутбук доступен за 649 долларов. По данным информационного издания MacRumors, несколько дней назад размер студенческой скидки сократили ещё на 50 долларов и этому предшествовало аналогичное повышение на 100 долларов в июне. Теперь бюджетный MacBook обходится студентам всего на 50 долларов дешевле обычной стартовой цены в 699 долларов. Кроме того, за 649 долларов покупатели получают базовую конфигурацию с накопителем на 256 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти, она также лишена сканера отпечатков пальцев Touch ID.

Стоит напомнить, что при запуске в марте доступная цена была одним из главных преимуществ MacBook Neo. Однако со временем это преимущество постепенно сводится на нет, в основном из-за нехватки оперативной памяти и других компонентов. В июне Apple уже повысила обычную стартовую цену ноутбука до 699 долларов, а стоимость базовой конфигурации в образовательном магазине — до 599 долларов. Тогда же компания увеличила цены на iPad, которые также пользуются популярностью среди студентов, а заодно подорожала большая часть другой продукции Apple. По слухам, Apple готовит новую версию MacBook Neo, которая может получить увеличенный объём оперативной памяти. Вероятно, на момент релиза устройство будет более дорогим, чем текущая модель, опять же из-за памяти.