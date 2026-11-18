Представлен ноутбук VAIO F16 на Core 7 350

Компания VAIO объявила о выходе ноутбука F16, который получил 16-дюймовый дисплей с антибликовым покрытием и разрешением 1920:1200 точек или 2560:1600 точек на выбор. Новинку также оснастили процессорами Intel Core 7 350 (6 ядер, до 4,8 ГГц), Core 5 320 (6 ядер, до 4,6 ГГц) или Core 3 304 (5 ядер, до 4,3 ГГц) со встроенной графикой и нейроускорителем, 8, 16 или 32 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, корпусом с размерами 358,3:255,6:16,6–19,9 мм и массой 1,57 кг, тремя расцветками корпуса, автономностью до 16,5 часа в режиме ожидания, двумя портами USB Type-C, двумя разъемами USB-A, интерфейсом HDMI, портом 1GbE, ридером карт памяти SD, 3,5-мм аудиогнездом, а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цена базовой конфигурации на дебютном японском рынке составляет эквивалент 1210 долларов.