Ноутбук REDMI Book 14 2027 появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в продажу представленные неделю назад ноутбуки REDMI Book 2027, которые получили версии с 14 и 16-дюймовыми экранами частотой обновления 120 Гц, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, а также разрешением 2.8K и 2.5K соответственно.

Новинки также оснастили металлическим корпусом из алюминиевого сплава, процессорами Intel Core 7 350 (6 ядер, до 4,8 ГГц) и Core 5 320 (6 ядер, до 4,6 ГГц), ОЗУ стандарта LPDDR5X 7467 MT/s, системой охлаждения с двумя вентиляторами и 10-мм тепловой трубкой, батареей ёмкостью 72 Втч, двумя портами USB-C 3.2 Gen 2, двумя разъемами USB-A 3.2 Gen 1, интерфейсом HDMI 2.1 TMDS и 3,5-мм аудиогнездом. Конфигурация с Core 5 320, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ оценена в эквивалент 1020 долларов, а версия с Core 7 350 и 1 ТБ обойдется в 1200 долларов.