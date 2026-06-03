ASUS анонсировала умные часы VivoWatch 6 Plus

Сегодня на выставке Computex 2026 компания ASUS официально представила новые умные часы под названием VivoWatch 6 Plus, однако подробностей о новинке пока раскрыто совсем немного. Устройство оснащено 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, который защищён от повреждений сапфировым стеклом, а корпус выполнен из титана. Часы поддерживают измерение артериального давления и ЭКГ, а также анализ дыхательных движений во время сна и даже оценку походки (как именно это работает не совсем понятно, но звучит интересно). По заявлению ASUS, это позволяет глубже оценивать риски хронических заболеваний и отслеживать долгосрочные изменения состояния здоровья. В теории, это может быть существенным преимуществом над конкурентами, но пока что данных о технологии слишком мало, чтобы делать выводы.

Компания также подчёркивает, что такие функции в сочетании с обратной связью в реальном времени превращают устройство в персонального «коуча по здоровью», который помогает пользователю в повседневной активности и формирует рекомендации на основе непрерывного анализа данных. На данный момент это практически вся официальная информация. Более того, в опубликованных материалах показано два устройства, и предполагается, что VivoWatch 6 Plus — это круглая модель, хотя точного подтверждения этому пока нет. Ожидается, что дополнительные характеристики и цена будут раскрыты позже, но часы не могут быть сильно дорогими — тогда они не смогут конкурировать с аналогами.
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