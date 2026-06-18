Представлены умные часы HONOR Watch 6

Компания HONOR пополнила ассортимент умных часов моделью HONOR Watch 6, которая оценена на дебютном британском рынке в эквивалент 250 фунтов стерлингов. Новинку оснастили 1,46-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 464:464 точки и пиковой яркостью 3000 нит, коричневой версией с корпусом из нержавеющей стали 316L и черной из алюминиевого сплава с пескоструйной обработкой, толщиной 10,8 мм, массой 50 и 41 грамм соответственно, водонепроницаемостью уровня 5ATM и IP69, батареей ёмкостью 980 мАч, автономностью до 35 дней или до 42 часов с включенным GPS, фирменной системой AccuTrack с двухдиапазонным GPS и новым GNSS-чипом, функцией мониторинга артериального давления, частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, сна и уровне стресса, экспресс-проверкой состояния организма, динамиком, микрофоном, а также поддержкой Bluetooth 5.4 и NFC.

Представлены часы Garmin Descent Mk3i 51mm…
Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Descent Mk3i 51mm, которая оценена в 1600 евро.…
Xiaomi Smart Band 10 Pro показали на рендерах…
Профильное издание WinFuture опубликовало качественные изображения фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10 P…
Представлены умные часы Meizu Watch M1 …
Компания Meizu пополнила ассортимент смарт-часов моделью Watch M1, которая уже появилась в китайской прод…
Часы HUAWEI WATCH FIT 5 Pro оценили в 300 евро …
Компания HUAWEI выпустила на глобальный рынок умные часы WATCH FIT 5 Pro, которые среди прочего могут пох…
Представлены умные часы Sharp Karada Mate Watch…
Компания Sharp пополнила ассортимент умных часов моделью Karada Mate Watch (MH-W01), которая получила 1,3…
Представлены часы Casio AE-1600HX-1BV и AE-1600HX-3AV…
Компания Casio объявила о выпуске часов AE-1600HX-1BV и AE-1600HX-3AV, главной особенностью которых являе…
Часы HONOR Watch 6 Plus показали во всех расцветках …
Компания HONOR опубликовала изображения всех расцветок умных часов HONOR Watch 6 Plus, которые еще не был…
Представлены часы Honma x Huawei Watch GT 6 Pro…
Компания Huawei представила на дебютном южнокорейском рынке смарт-часы Honma x Huawei Watch GT 6 Pro, кот…
Обзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLEDОбзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLED
Обзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картамиОбзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картами
Обзор и тесты Amazfit Active Max. Заявка на лучшие часы с оффлайн картами?Обзор и тесты Amazfit Active Max. Заявка на лучшие часы с оффлайн картами?
Обзор SUUNTO Vertical 2. Совершенные часы с оффлайн- картами для экстрима, спорта и активной жизниОбзор SUUNTO Vertical 2. Совершенные часы с оффлайн- картами для экстрима, спорта и активной жизни
Обзор Amazfit Bip Max. Доступные часы с оффлайн картами, ИИ и AMOLEDОбзор Amazfit Bip Max. Доступные часы с оффлайн картами, ИИ и AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor