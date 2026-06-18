Представлены умные часы HONOR Watch 6

Компания HONOR пополнила ассортимент умных часов моделью HONOR Watch 6, которая оценена на дебютном британском рынке в эквивалент 250 фунтов стерлингов. Новинку оснастили 1,46-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 464:464 точки и пиковой яркостью 3000 нит, коричневой версией с корпусом из нержавеющей стали 316L и черной из алюминиевого сплава с пескоструйной обработкой, толщиной 10,8 мм, массой 50 и 41 грамм соответственно, водонепроницаемостью уровня 5ATM и IP69, батареей ёмкостью 980 мАч, автономностью до 35 дней или до 42 часов с включенным GPS, фирменной системой AccuTrack с двухдиапазонным GPS и новым GNSS-чипом, функцией мониторинга артериального давления, частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, сна и уровне стресса, экспресс-проверкой состояния организма, динамиком, микрофоном, а также поддержкой Bluetooth 5.4 и NFC.