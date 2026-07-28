Смарт-часы Nothing Watch могут выйти уже осенью

Авторитетный инсайдер Йогеш Брар сообщает, что уже этой осенью компания Nothing выпустит своей первые умные часы. Новинка сможет похвастаться фирменным прозрачным-полупрозрачным дизайном корпуса. Ориентировочная цена часов составляет 300 долларов.

Напомним, что смарт-часы выпускает дочерний бренд Nothing – CMF. Например, выпущенные год назад CMF Watch 3 Pro оснащаются металлическим корпусом с плоской рамкой в трёх расцветках и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, 1,43-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 466:466 точек, кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 675 нит и 120 циферблатами, динамиками и микрофонами, GPS-модулем, пульсометром, датчиком для измерения уровня кислорода в крови, 131 спортивным режимом, отслеживанием количества пройденных шагов и сожжённых калорий, батареей ёмкостью 350 мАч, а также временем автономной работы до 13 дней при обычном использовании и до 60 дней в энергосберегающем режиме. Их цена составляет 80 долларов.
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