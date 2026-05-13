Часы Amazfit Cheetah 2 Ultra оценили в 600 евро

Компания Amazfit объявила о выходе на международный рынок умных часов Cheetah 2 Ultra, одной из особенностей которых стал аккумулятор ёмкостью 780 мАч. Он позволяет часам проработать до 30 дней. Новинка также характеризуется 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480:480 точек и яркостью 3000 нит, однокристальной системой HS3s, 64 ГБ встроенной памяти, 180 спортивными режимами, корпусом из титанового сплава, двумя комплектными ремешками, а также водонепроницаемостью уровня 5 ATM. Цена часов на европейском рынке составила 600 евро.