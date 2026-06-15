В России представлены часы Amazfit Cheetah 2 Pro

Amazfit объявляет о запуске на российском рынке новых смарт-часов Cheetah 2 Pro. Это флагманская модель в беговой линейке, созданная как комплексное решение для подготовки атлетов, ориентированных на результат в марафонских дистанциях. Новинка сочетает лёгкий и продуманный дизайн с продвинутой аналитикой. Cheetah 2 Pro учитывают подход гибридных тренировок: помогают развивать выносливость, уделяя внимание силе и восстановлению — ключевым факторам стабильной подготовки к марафону.

В основе дизайна лежит принцип «производительность без лишнего веса». Сочетание корпуса из титана 5-класса и высокопрочного полимера позволило снизить массу устройства до 45 граммов, обеспечивая необходимую жесткость и точность. В результате часы остаются лёгкими и практически не ощущаются на руке как во время ежедневных тренировок, так и в день старта. Часы оснащены 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью до 3000 нит, что гарантирует идеальную читаемость данных под прямыми солнечными лучами. За защиту экрана отвечает устойчивое к царапинам сапфировое стекло, которое практически невозможно повредить при повседневном использовании. Также в устройстве предусмотрена влагозащита 5 АТМ, позволяющая заниматься водными видами спорта. С Zepp Coach пользователи получают персонализированные тренировочные планы: от 3 км до марафона. Они адаптируются в зависимости от прогресса и результатов, помогая планомерно выходить на пик формы. Amazfit Cheetah 2 Pro оснащены продвинутой двухдиапазонной GPS-навигацией с поддержкой нескольких спутниковых систем, что обеспечивает точный контроль темпа и надежное отслеживание маршрута даже на сложных трассах и длинных дистанциях.