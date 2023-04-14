ASUS анонсировала видеокарту ProArt GeForce RTX 4070 Ti

Сегодня компания ASUS объявила о проведении выставки профессионального оборудования для творческих профессий ASUS ProArt Power Up в рамках мероприятия 2023 NAB Show Centennial в Лас-Вегасе, штат Невада, с 16 по 19 апреля. На выставке ASUS ProArt представит несколько новых продуктов, включая профессиональные мониторы ProArt Cinema PQ07 и ProArt Display PA24US, а также первые в истории графические карты ASUS ProArt. Профессиональные графические карты ASUS ProArt GeForce RTX 4070 Ti и ProArt GeForce RTX 4080 также будут показаны публике впервые, и самое интересное в том, что ранее слухов о данных видеокартах просто не было. Эти графические карты имеют компактный дизайн с шириной 2,5 слота, что обеспечивает совместимость с корпусами разных размеров.

Каждая карта оснащена вентиляторами Axial-tech с двойными шарикоподшипниками для повышенного воздушного потока, более низкого уровня шума и увеличенной надёжности. Функция GPU Tweak III Profile Connect позволяет пользователям оптимизировать производительность и охлаждение системы для любой задачи, кроме того, производство данных карт обеспечивает высочайшее качество и надежность. Графические карты ASUS ProArt GeForce RTX 40 серии пока что представлены исключительно моделями RTX 4080 и 4070 Ti. Они специально разработаны для создания контента на ПК и могут похвастаться низким уровнем шума (44 дБ), либо же они могут вовсе работать без шума в режиме малой нагрузки. О стоимости пока что информации нет.