ASUS анонсировала видеокарту TUF Gaming X3 GeForce GTX 1660 SUPER ZAKU II EDITION

ASUS TUF Gaming X3 GeForce GTX 1660 SUPER ZAKU II EDITION выполнена в красно-белом исполнении со стильной задней панелью в стиле популярного аниме-сериала GUNDAM.

Видеокарта оснащена тремя 120 мм вентиляторами с двойным шарикоподшипником. Производитель заявляет, что GTX 1660 SUPER ZAKU II EDITION на 20% быстрее, чем оригинальная версия. Массивный радиатор имеет тепловые трубки, они отчетливо видны с боковой стороны. На борту модели 6 ГБ памяти GDDR6. Тактовая частота в режиме OC составляет 1830 МГц.

Производитель не сообщает доступность и цену данной модели, ожидается, ASUS TUF Gaming X3 GeForce GTX 1660 SUPER ZAKU II EDITION будет выпущена в ограниченном количестве.

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