ASUS готовит игровой смартфон

Появилась новость о том, что компания ASUS планирует под брендом Republic of Gamers выпустить свой игровой смартфон. Стоит сказать, что мысль достаточно неплохая и многим она понравится - смартфон от этой компании с игровым направлением будет выглядеть интересно. Плюс, как показала практика компании Razer, устройства на мобильном рынке можно создавать специально для геймеров и они будут довольны результатом. У ASUS есть несколько крутых решений на рынке игровой периферии, там почему бы не выпустить крутой смартфон. Может с первого раза ничего и не получится прямо шикарного, но у компании будет возможность поэкспериментировать и показать более крутое устройство. Геймеров на мобильных телефонах сейчас очень много, стоит обратить на этот сегмент внимание. Ждем с большим нетерпением.