ASUS готовит к релизу смартфон Zenfone 11

Также смартфон будет использовать Android 14 с объёмом оперативной памяти до 16 гигабайт и разрешением экрана Full HD+. К сожалению, до релиза данного смартфона придётся подождать ещё несколько месяцев, поскольку компания только что анонсировала свой ROG Phone 8 Pro, да и процессор, который используется в этом смартфоне, пока что даже официально не анонсировали. Это отличные новости для фанатов, которые долгое время ждали хоть каких-то вестей о новом флагмане компании. Всё же эти смартфоны на рынке выглядят более привлекательно — они компактнее крупных флагманов, отлично лежат в руке, не перегреваются и стоят дешевле конкурентов. Другое дело, что при всех этих преимуществах смартфоны всё равно не пользуются спросом и у ASUS очень скромные продажи.