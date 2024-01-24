ASUS готовит к релизу смартфон Zenfone 11

Cерия смартфонов ASUS Zenfone, возможно, является самой недооценённой серией флагманских смартфонов на рынке, потому что у компании просто нет мощного маркетинга и прочих вещей, которые могли бы изменить ситуацию. Можно смело заявить, что смартфон ASUS Zenfone 10 был отличным гаджетом со своим компактным размером, и когда появились слухи о том, что серию могут полностью отменить, многие пользователи были сильно огорчены. К счастью, ASUS опровергла эти слухи, а сегодня компания официально подтвердила, что Zenfone 11 будет представлен в ближайшем будущем, и, что более важно, он оснащён последним чипом Snapdragon 8 Gen 4, который на самом деле компания Qualcomm пока что даже не анонсировала.

Также смартфон будет использовать Android 14 с объёмом оперативной памяти до 16 гигабайт и разрешением экрана Full HD+. К сожалению, до релиза данного смартфона придётся подождать ещё несколько месяцев, поскольку компания только что анонсировала свой ROG Phone 8 Pro, да и процессор, который используется в этом смартфоне, пока что даже официально не анонсировали. Это отличные новости для фанатов, которые долгое время ждали хоть каких-то вестей о новом флагмане компании. Всё же эти смартфоны на рынке выглядят более привлекательно — они компактнее крупных флагманов, отлично лежат в руке, не перегреваются и стоят дешевле конкурентов. Другое дело, что при всех этих преимуществах смартфоны всё равно не пользуются спросом и у ASUS очень скромные продажи.