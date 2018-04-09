ASUS готовит новый бренд видеокарт

В сети активно обсуждают новость про то, что NVIDIA в закрытом письме своим партнерам заявила, что если те хотят получать информацию и все необходимые документы в срок, то они не должны выпускать графические ускорители других брендов. Имеется ввиду AMD, конечно же. Так вот, пока в сети еще обсуждают правдивость данной новости, компания ASUS, опять же по слухам, уже создала новый бренд Arez, под которым будут продавать видеокарты AMD. Это лишь слух, повторюсь еще раз, но уж слишком он выглядит правдиво — новый бренд решил бы проблемы ASUS с NVIDIA, при этом останутся достаточно качественные видеокарты и с ними можно будет работать, играть и продавать майнерам. Посмотрим, что будет в ближайшее время с пресс-релизами. Может и правда покажут что-то достойное и новое. А может просто логотипы переклеят.