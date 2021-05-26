ASUS готовит огромный Chromebook

На рынке нет недостатка в Chromebook-ах, о чем свидетельствуют недавние данные американской компаний, которая проанализировала данный рынок и предоставила детальный отчет. Несмотря на разные бренды и даже разные форм-факторы, большинство из данных ноутбуков имеют схожие черты. Например, большинство Chromebook имеют довольно скромные характеристики и стандартные размеры экрана. И компания ASUS решила выделиться, представив свой новый ноутбук, который отличается от большинства Chromebook на рынке своими габаритами и преимуществами производительного железа. Судя по слитой в сеть информации, новинка Chromebook ASUS CX1700, очевидно, будет иметь большой 17,3-дюймовый экран, на котором будет достаточно места для всех рабочих и офисных приложений, которые нужны современным пользователям.

Правда, большой 17,3-дюймовый экран будет иметь всего лишь разрешение Full HD, так что будьте готовы заметить пиксели. А вот в плане производительности ноутбук вас ничем удивить не сможет — за его основу будет взят процессор Celeron N5100 или Pentium Silver N6000 от Intel поколения Jasper Lake, который, несмотря на модернизацию, по-прежнему является Celeron и Pentium. Дополнительно будет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти для хранения контента. К сожалению, информации о стоимости данного ноутбука пока что нет, а значит, говорить об этом еще рано — возможно, производитель захочет за свой гаджет слишком уж много денег, учитывая диагональ дисплея.
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