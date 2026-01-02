ASUS может покинуть рынок смартфонов

Себестоимость компонентов смартфонов, по оценкам аналитиков, к 2026 году может вырасти до 25% на фоне дефицита DRAM, который уже создаёт серьёзные проблемы для целого ряда отраслей. Производители Android-устройств и без того работали с минимальной маржой, тогда как такие гиганты, как Apple и Samsung, забирали львиную долю прибыли на рынке смартфонов. Соответственно, компании вроде ASUS были вынуждены бороться за остатки аудитории, и ситуация дошла до того, что тайваньский производитель, по имеющимся данным, готовится покинуть рынок смартфонов — в этом году не ожидается выхода новых моделей ROG или Zenfone. Это не первый раз, когда появляется информация о возможном уходе ASUS из бизнеса смартфонов. В 2023 году уже сообщалось о прекращении линейки Zenfone, однако тогда компания оперативно опровергла эти слухи.

В нынешней ситуации, впрочем, определённая доля правды в этих сообщениях есть. По данным Economic Daily News и DigiTimes, ASUS уведомила профильные издания и деловых партнёров о том, что не планирует выпускать новые модели ROG и Zenfone в 2026 году. При этом тайваньская компания подчёркивает, что подразделение смартфонов продолжит оказывать послепродажную поддержку, а уже выпущенные устройства не пострадают. Грустно, конечно, что такие крупные бренды уходят с рынка смартфонов, но, с другой стороны, если ничего не изменится, то стоимость новых смартфонов будет очень высокой — и тогда уйдёт не только ASUS, но и масса других компаний.