Смартфон TECNO POP X оценили в 92 доллара

Компания TECNO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью POP X, которая основана на восьмиядерной платформе UNISOC T7250 с максимальной частотой 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1. Новинка также получила 6,75-дюймовый экран с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и кадровой частотой 120 Гц, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, слот для карты памяти microSD, предустановленную прошивку HiOS 15 на основе ОС Android 15, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 15-Вт быстрой проводной зарядки, боковой дактилоскопический сенсор, 3,5-мм гнездо для наушников и две расцветки. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 92 долларов.