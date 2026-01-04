Realme Neo 8 официально подтвержден

Компания Realme объявила, что уже в этом месяце в Китае будет представлен смартфон Neo 8. Производитель подтвердил наличие 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Аппарат набирает в популярном бенчмарке AnTuTu более 3,58 миллиона баллов. Ранее сообщалось, что смартфон получит поддержку 80-Вт проводной быстрой зарядки, батарею ёмкостью 8000 мАч, стеклянный корпус с металлической рамкой, подэкранный 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.