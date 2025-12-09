Представлен смартфон OPPO A6l с батареей на 7000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A6l, в основе которой лежит 4-нанометровая платформа Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 c максимальной частотой 2,6 ГГц, графикой Adreno 720 и 5G-модемом. Новинка также получила 6,8-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, систему охлаждения с испарительной камерой площадью 5200 мм², сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 80-Вт быстрой проводной зарядки, стереодинамики, защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69, корпус с рамой из алюминиевого сплава AM04 и сверхпрочным стеклом Crystal Shield, ударопрочность по стандарту MIL-STD и поддержку трёхдиапазонной системы Beidou. Цена базовой версии на 12/256 ГБ на дебютном китайской рынке составляет эквивалент 255 долларов.

