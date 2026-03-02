Apple представила недорогой iPhone 17E

Компания Apple представила iPhone 17E — новый смартфон начального уровня. Базовая версия с накопителем 256 ГБ стоит 599 долларов и доступна в чёрном, белом и розовом цветах. Как и iPhone 16E, новая модель получила 6,1-дюймовый дисплей, однако теперь используется более прочное покрытие Ceramic Shield 2, которое лучше защищает экран от царапин и снижает блики. При той же стартовой цене, что и у предшественника, покупатели получают увеличенный объём памяти — напомним, iPhone 16E в прошлом году предлагался за 599 долларов с 128 ГБ. В iPhone 17E установлен обновлённый процессор A19, а также реализована поддержка MagSafe и стандарта Qi2, что обеспечивает беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт.

Кроме того, смартфон оснащён модемом C1X — следующим поколением фирменного решения компании, которое, по заявлению производителя, работает в два раза быстрее. Камера на 48 Мп с технологией Fusion поддерживает 2-кратный зум с качеством, сопоставимым с оптическим. Также доступна продвинутая функция портретной съёмки — система автоматически распознаёт людей, собак и кошек, сохраняет данные о глубине сцены и позволяет добавить размытие фона уже после создания снимка. Параллельно с выпуском новых устройств Apple работает над более персонализированной версией Siri на базе искусственного интеллекта Gemini от Google, которая сможет учитывать личный контекст пользователя и выполнять действия прямо на экране. Но пока что это лишь планы на будущее и не более того.