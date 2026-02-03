Процессор Tensor G5 показал удивительно высокие продажи

Процессор Tensor G5 оказался разочаровывающим релизом, поскольку первый для Google чип, произведённый с использованием передовой литографии TSMC, вновь уступил конкурентам по чистой производительности и энергоэффективности. Несмотря на эти слабые стороны, в 2026 году компания из Маунтин-Вью, как ожидается, покажет самый высокий годовой рост поставок процессоров, опередив конкурентов, у которых прогнозируется спад из-за дефицита DRAM. Свежие данные Counterpoint Research указывают на то, что DRAM и NAND-память становятся ключевыми драйверами себестоимости, из-за чего доля компонентов в структуре затрат флагманских смартфонов вырастает до 20%. В этом году поставки смартфонов, по прогнозу, сократятся на 6,1%, и на те же 6,1% снизятся поставки процессоров.

Сильнее всего пострадают китайские производители, поскольку они в значительной степени зависят от решений Qualcomm и MediaTek. Собственные процессорные стратегии Apple, Google и Samsung частично защищают эти компании от последствий нехватки памяти. Согласно обновлённым прогнозам, Google увеличил ожидаемый рост поставок процессоров до 18,9% против прежних 13,3%, Samsung улучшил прогноз с 5,1% до 7,3%, а Apple, напротив, как и ранее, ожидает снижение на уровне -4,4%, без изменений относительно прошлой оценки. То есть Google выпустила ужасный процессор, но всё равно смогла нарастить поставки и выйти вперёд по сравнению с множеством конкурентов. Это действительно впечатляет.
