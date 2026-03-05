Apple заставляет артистов помечать ИИ-музыку

Apple обратилась к артистам и звукозаписывающим лейблам на своей стриминговой платформе Apple Music с просьбой добровольно помечать песни, созданные с использованием искусственного интеллекта. Новая система метаданных под названием «Transparency Tags» была анонсирована в рассылке для индустриальных партнёров и включает четыре категории — трек, композиция, оформление и музыкальное видео. Метка для трека должна использоваться в тех случаях, когда значительная часть звуковой записи была создана с помощью инструментов искусственного интеллекта. Метка композиции применяется для других элементов, сгенерированных искусственным интеллектом, например для текста песни.

Метка оформления предназначена для статических или анимированных графических материалов, однако она используется только на уровне альбома. Для любого другого визуального контента, созданного искусственным интеллектом — как отдельного, так и входящего в состав альбомов — должна применяться метка музыкального видео. При необходимости можно использовать сразу несколько меток. В своей рассылке Apple заявила, что новые метки являются первым шагом на пути к прозрачности в музыкальной индустрии в отношении контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Компания также подчеркнула, что лейблы и дистрибьюторы должны играть активную роль в сообщении о том, когда передаваемый ими контент создаётся с использованием искусственного интеллекта.
Смартфон Redmi Turbo 5 показали на фото перед релизом …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился живыми фотографиями смартфона Redmi Turbo 5, который…
POCO X8 Pro Iron Man Edition готов к выходу…
В базе данных регулятора NBTC обнаружилось упоминание смартфона POCO X8 Pro Iron Man Edition. Технические…
Motorola Edge 70 Fusion показали в пяти расцветках…
Авторитетный инсайдер Evan Blass опубликовал пресс-изображения среднебюджетного смартфона Motorola Edge 7…
Официально: Motorola Edge 70 Fusion готов к выходу …
Компания Motorola объявила, что официальная презентация смартфона Edge 70 Fusion состоится 6 марта в Инди…
Xiaomi 17 Ultra оценили в 995 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент топовых смартфонов моделью Xiaomi 17 Ultra, которая основана на 3-н…
iPhone 18 Pro выйдет без физического слота под SIM-карту…
Похоже, в экосистеме устройств Apple формируется устойчивая тенденция — будущие iPhone 18 Pro и iPhone 18…
Представлен флагманский смартфон Dreame RS1…
Компания Dreame представила свои первые смартфоны – Dreame RS1, Dreame E1 и Dreame Air1. Первый оснастили…
Флагманский OPPO Find X9s получит топовый процессор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о компактном флагмане OPPO Find X9s, к…
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor