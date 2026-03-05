Apple заставляет артистов помечать ИИ-музыку

Метка оформления предназначена для статических или анимированных графических материалов, однако она используется только на уровне альбома. Для любого другого визуального контента, созданного искусственным интеллектом — как отдельного, так и входящего в состав альбомов — должна применяться метка музыкального видео. При необходимости можно использовать сразу несколько меток. В своей рассылке Apple заявила, что новые метки являются первым шагом на пути к прозрачности в музыкальной индустрии в отношении контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Компания также подчеркнула, что лейблы и дистрибьюторы должны играть активную роль в сообщении о том, когда передаваемый ими контент создаётся с использованием искусственного интеллекта.