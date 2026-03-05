Apple заставляет артистов помечать ИИ-музыку

Apple обратилась к артистам и звукозаписывающим лейблам на своей стриминговой платформе Apple Music с просьбой добровольно помечать песни, созданные с использованием искусственного интеллекта. Новая система метаданных под названием «Transparency Tags» была анонсирована в рассылке для индустриальных партнёров и включает четыре категории — трек, композиция, оформление и музыкальное видео. Метка для трека должна использоваться в тех случаях, когда значительная часть звуковой записи была создана с помощью инструментов искусственного интеллекта. Метка композиции применяется для других элементов, сгенерированных искусственным интеллектом, например для текста песни.

Метка оформления предназначена для статических или анимированных графических материалов, однако она используется только на уровне альбома. Для любого другого визуального контента, созданного искусственным интеллектом — как отдельного, так и входящего в состав альбомов — должна применяться метка музыкального видео. При необходимости можно использовать сразу несколько меток. В своей рассылке Apple заявила, что новые метки являются первым шагом на пути к прозрачности в музыкальной индустрии в отношении контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Компания также подчеркнула, что лейблы и дистрибьюторы должны играть активную роль в сообщении о том, когда передаваемый ими контент создаётся с использованием искусственного интеллекта.