ASUS начинает выпускать легкий ноутбук ExpertBook P2451

Сегодня ASUS анонсировала выпуск нового ExpertBook P2451 - это легкий ноутбук для бизнеса, который идеально подходит для активных людей, отличается надежностью военного и безопасностью корпоративного уровня.
ExpertBook P2451 оснащен процессором Intel Core i7 vPro последнего поколения, а также имеет два накопителя, 13 часов автономной работы, широкие возможности подключения ввода-вывода и трекпад ASUS SensePoint. Компактный корпус весит всего 1.55кг и оснащен дисплеем NanoEdge FHD с тонкой рамкой, что позволяет разместить экран большего размера в меньшем корпусе. ExpertBook P2451 также имеет прочную крышку из алюминиевого сплава, стальные основу корпуса и E-A-R защиту жесткого диска.
ASUS ExpertBook P2451 скоро будет доступен по цене от 1000 долларов.

Комментарии и отзывы ASUS ExpertBook P2451
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