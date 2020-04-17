ASUS обновила видеокарту GeForce GT 710

ASUS пересмотрела видеокарту GeForce GT 710 и обновила модель. Видеокарта теперь оснащена новой печатной платой и современными разъемами вывода изображения. Максимально поддерживаемое разрешение 3840 x 2160 пикселей.

Видеокарта использует пассивное охлаждение. Производитель оборудовал ее четырьмя портами HDMI, обеспечивая установку нескольких мониторов. Объем видеопамяти составляет 2 Гб. Архитектура Kepler с частотой 945 МГц.

Рекомендуемая цена видеокарты ASUS GeForce GT 710 составляет 50 долларов.
Комментарии и отзывы ASUS GeForce GT 710
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